​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка

"Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім до п…".

Російські загарбники гублять своїх військових на війні в Україні. А поповнення окупаційних підрозділів шоковане перебігом бойових дій з українськими захисниками.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони і оприлюднили перехоплену розмову окупантів.

"Сьогодні шукали цілий день, знайти не могли. Завтра знову підемо шукати. Їх троє втекли трохи не до того лісу. Ми зараз ходили туди. Нема. Ми їх відвели 10 людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг. І ще двоє. У нас приїхало 90 людей курильських. Вони тут в ах… (шоковані). Сьогодні половина відмовилася", - розповів один із рашистів іншому про зникнення свого знайомого. Загарбник зробив висновок, що, скоріш за все, той мертвий.

Його співрозмовник додав, що "зараз так буде всюди". Також розповів, що отримав поранення і тепер змушений постійно переміщуватися від одного госпіталя до іншого.

"То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз в Муліно знаходжусь, під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім до п… (байдуже). Он, в Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув. Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все. Більше ніх… (нічого). Ні лікування… Дупа…", - поскаржився окупант.

Нагадаємо, Росія вже втратила внаслідок повномасштабної війни в Україні 32 750 своїх солдатів.

Напередодні українська авіація завдала трьох ударів по скупченню живої сили та військової техніки окупантів на Херсонщині.