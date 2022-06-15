У Києві стартувало голосування щодо зміни назв пов’язаних з Росією та її сателітами

Голосування щодо перейменувань триватиме до 19 червня у додатку "Київ Цифровий".

У додатку "Київ Цифровий" стартувало голосування щодо перейменувань об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Про це повідомили на офіційному каналі КМДА у Telegram.

"Голосуйте за нові назви для вулиць, провулків, площ, проспектів і бульварів Києва", - закликають у самому додатку.

Зі слів заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, до списку наразі увійшли майже 300 об’єктів, відібраних експертною комісією, з фахівців Українського інституту національної пам'яті, Інституту історії України та інших установ.

За словами керівника цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступника голови КМДА Петра Оленича, взяти участь у голосуванні можуть всі громадяни України. Для верифікації потрібно підтвердити особу через Bank ID.

Крім того, міська влада закликає мешканців обирати відповідально та свідомо, оскільки присвоєння нових назв топонімічним об’єктам має важливе історичне та національне значення.

Голосування триватиме до 19 червня включно. Додаток "Київ Цифровий" доступний для завантаження в App Store і Google Play.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики роз’яснили процес дерусифікації в Україні.

Перед тим у Мінкультури заявили, що готові ініціювати створення при відомстві експертної ради з напрацювання рекомендацій із низки питань, пов'язаних із процесом дерусифікації.

У квітні ж, президент Зеленський заявив, що Росія робить усе, щоб на території України відбулася дерусифікація.