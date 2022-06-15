Росіяни вранці обстріляли Сумщину

Станом на дев’яту ранку 15 червня ворог двічі обстріляв територію Сумщини.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

Попри те, що ніч в області минула спокійно, вже о пів на восьму ранку ворог випустив 8 мін по території Шалигінської громади. Загалом – вісім прильотів. Постраждалих та руйнувань немає. О пів на дев'яту біля одного з населених пунктів громади росіяни намагалися знищити автомобіль, двічі обстрілявши його з гранатомета.

"В обох випадках обійшлося без жертв", – додає Живицький.

Нагадаємо, росіяни активно обстрілюють Сумщину. На ранок 14 червня ворог обстріляв три райони Сумської області, а в ніч перед тим з артилерії та мінометів було обстріляно прикордонні громади та пошкоджено насосну станцію.

Раніше голова Сумської ОВА повідомив, що в області почав роботу добровольчий будівельний батальйон "Добробат".