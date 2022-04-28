В Сумській області почав роботу "Добробат" - добровольчий будівельний батальйон, - Живицький

"Він дає змогу об'єднатися відбудовникам України. Тут об’єднуються зусилля всіх, хто має бажання і можливість допомагати".

На Сумщині почав роботу добровольчий будівельний батальйон.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За словами очільника Сумщини, "Добробат" "дає змогу об'єднатися відбудовникам України. Тут об’єднуються зусилля всіх, хто має бажання і можливість допомагати".

"Наші рятувальників взяли на себе колосальну роботу з розбору завалів. Волонтери, які хочуть допомагати, долучаються до "Добробату", - додав Живицький.

Охочі долучитися до відновлення краю можуть відвідати сайт https://www.dobrobat.in.ua/ та обрати напрямок, за яким є змога працювати.

Керівник Сумської ОВА закликав жителів реєструватися на порталі.

Нагадаємо, до Сумської області прибула група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відбудовою міста.

Більшість українців оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни з Росією. Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг".