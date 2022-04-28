Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Росіяни перекинули до Ізюма дві батальйонні тактичні групи і розгорнули біля кордону два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”
Росіяни перекинули до Ізюма дві батальйонні тактичні групи і розгорнули біля кордону два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”
ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10"
ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10"
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Сумській області почав роботу "Добробат" - добровольчий будівельний батальйон, - Живицький

"Він дає змогу об'єднатися  відбудовникам України. Тут об’єднуються зусилля всіх, хто має бажання і можливість допомагати".

В Сумській області почав роботу "Добробат" - добровольчий будівельний батальйон, - Живицький
Фото: t.me/Zhyvytskyy

На Сумщині почав роботу добровольчий будівельний батальйон.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За словами очільника Сумщини, "Добробат" "дає змогу об'єднатися  відбудовникам України. Тут об’єднуються зусилля всіх, хто має бажання і можливість допомагати". 

"Наші рятувальників взяли на себе колосальну роботу з розбору завалів. Волонтери, які хочуть допомагати, долучаються до "Добробату", - додав Живицький.

Охочі долучитися до відновлення краю можуть відвідати сайт https://www.dobrobat.in.ua/ та обрати напрямок, за яким є змога працювати. 

Керівник Сумської ОВА закликав жителів реєструватися на порталі.

Нагадаємо, до Сумської області прибула група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відбудовою міста.

Більшість українців оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни з Росією. Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також