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Ізраїльський мобільний госпіталь завершив роботу на Львівщині, - Козицький

Від 22 березня тут пролікували понад 7 тисяч осіб.

Ізраїльський мобільний госпіталь завершив роботу на Львівщині, - Козицький
Фото: Telegram/Максим Козицький

Ізраїльський мобільний госпіталь з 28 квітня завершує свою місію на території Львівщини.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

"З 22 березня у ньому працювали ізраїльські та українські медики – надавали медичну допомогу вимушеним переселенцям та пораненим захисникам. Пролікували більше ніж 7 тисяч людей", - зазначив Козицький.

За словами керівника Львівської ОВА, завершення місії госпіталю збіглося з Днем Катастрофи і героїзму європейського єврейства.

"З перших днів великої війни Росії проти України ми отримуємо допомогу від Ізраїлю. Це і ліки, й медичне обладнання. Маємо підтримку Ізраїлю і в інших сферах. Навіть мобільний госпіталь наші союзники назвали "Блискуча Зірка" – на честь колишньої прем’єр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр, яка народилася в Україні", - зауважив Козицький.

Він додав, що хоч госпіталь завершив свою місію, але співпраця продовжиться.

Нагадаємо, Ізраїль відкрив у Львівській області госпіталь у рамках гуманітарної допомоги українському народу. Наприкінці березня в області розгорнули ще один польовий госпіталь - від Нідерландів.

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