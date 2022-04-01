До Гомельського радіаційного центру відвезли опромінених у Чорнобилі окупантів, – Генштаб ЗСУ

Під час нападу на Київщину росіяни додумались окопатися в Рудому лісі.

До Гомельського республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини під виглядом поранених росіян доставили окупантів, які отримали значні дози опромінення під час перебування в Чорнобильській зоні відчуження.

Про повідомили в Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Росія вже 37 добу продовжує повномасштабну війну проти України. Окупанти відводять окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей і перегруповують війська. Ймовірно, це робиться для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках.

"На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання осіб із числа місцевих жителів. Їх підозрюють у організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації проводять їх допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску", – зазначили військові.

Є також дані, що 4 квітня окупанти збираються провести так званий референдум у м. Токмак (Запорізька область).

Мелітополь тимчасово контролюється військовими та росгвардією. Росіяни встановлюють у житлових кварталах артилерійські системи, з яких стріляють в напрямку Запоріжжя.

Вони також не полишають ідеї перевести навчання в українських школах на російську мову. Освітянам, які на це погодяться, пропонують гроші.

Ворожі війська також продовжують спроби роздати свою "гуманітарну допомогу". При цьому вони відбирають українську гуманітарку, відправлену з Запоріжжя.

У тимчасово зайнятому ворогом населеному пункті Щастя Луганської області всі спроби окупантів відновити роботу теплоелектростанції, яка зазнала значних пошкоджень унаслідок бойових дій, виявились марними, адже кваліфіковані фахівці залишили населений пункт.

У Станиці Луганській російські загарбники проводять пропагандистські заходи. Працівники окупаційної адміністрації здійснюють роботу з малозабезпеченими сім’ями, що перебувають на обліку в соціальних службах, і роздають так звану “гуманітарну допомогу”.

Відходячи з міста Буча, російські окупаційні війська здійснили мінування цивільних споруд, об’єктів інфраструктури та ділянок місцевості в межах населеного пункту.

Нагадаємо, російські окупанти зайшли в Чорнобильську зону з перших днів війни. Вони розмістилися разом з озброєнням і боєприпасами просто біля ЧАЕС, що становило особливу аварійну небезпеку. При цьому вони вирішили окопатися в так званому Рудому лісі – понад 202 квадратні метри біля АЕС, що прийняли на себе велику дозу радіації після катастрофи 1986 року.

Окупанти зайшли туди без захисних костюмів і здійняли там хмари радіоактивного пилу.

31 березня окупанти двома колонами вирушили із захопленої ними зони ЧАЕС в бік українського кордону з Республікою Білорусь.