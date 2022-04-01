Олена Зеленська передала два листи подяки Папі Франциску та Президенту клініки за лікування української малечі.

Дружина президента Польщі Агата Корнхаузер-Дуда відвідала клініку Bambino Gesu в Римі, де лікують українських дітей, і привела ще шістьох нових пацієнтів.

Про це повідомив посол України при Святому Престолі Андрій Юраш.

"Перша Леді Олена Зеленська надіслала 2 листи подяки Папі Франциску та Президенту Клініки Bambino Gesu Mariella Enoc за лікування українських дітей", - додав Юраш.

За інформацією Vatican news, 1 квітня Анджей Дуда і Агата Корнхаузер-Дуда відвідали Ватикан та зустрілися з Папою Франциском. Під час зустрічі сторони говорили про українських біженців та їхню гуманітарну підтримку.

Фото: Vatican news

Посол висловив подяку першій леді Польщі та її країні за надану допомогу.

Напередодні Агата Корнхаузер-Дуда відвідала Релаксаційно-координаційний центр у Стальовій Волі. Тут біженці, що перебувають в українських дитячих будинках, отримують дах над головою, їжу та необхідну підтримку перед переміщенням до цільових центрів.

Нагадаємо, українські біженці з дітьми отримають у Польщі фінансову допомогу, розмір щомісячних виплат становитиме 500 злотих на кожну дитину.