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В Одесі вирішили не зраджувати традиції і провести воєнну "Гуморину-Джавеліну"

Фестиваль гумору у місті проводять з 1973 року.

В Одесі вирішили не зраджувати традиції і провести воєнну "Гуморину-Джавеліну"
Фото: 048.ua

Попри війну, в Одесі сьогодні, 1 квітня, відбувається традиційний фестиваль гумору. Щоправда, в оновленому форматі. У місті відбувається воєнна "Гуморина-Джавеліна".

Фестиваль розпочався з акції "Чемодан–вокзал–Росія". О 10:30 біля центрального входу до Одеського залізничного вокзалу митці проганяли окупанта.

О 12:00 стартували благодійний онлайн-марафон на підтримку Збройних сил України та арт-виставка військової сатири. Вони триватимуть до 16:00.

У марафоні беруть участь гурт "Пожежний кран", Анастасія Букіна, Борис Барський, артисти театрів Музкомедії, гурт "Мануфактура", Коля Серга, директор одеського зоопарку Ігор Бєляков та Олег Скрипка.

По відеозв'язку у марафоні беруть участь Настя Каменських, Юрій Великий, Pianoбой, Андрій Войников та Артем Пивоваров, повідомляє одеське видання 048.ua.

"Думська" повідомляє, що відтепер спокій одеситів та гостей міста охороняє повнорозмірна копія танка "На испуг". Її розмістили біля залізничного вокзалу. Танк озброєний кулеметами та легкою гарматою. Крім того, на вежі розміщено якісь антени.

Видання пояснює, що імпровізований легкий танк (бронетрактор) НІ-1 ("На испуг", "Январец", "Одесский танк") випускався одеськими підприємствами під час облоги міста влітку-восени 1941 року.

Фото: Думська

Фото: Думська

Фото: Думська

"Одеса – особливе місто, в якому всі її мешканці будь-які проблеми звикли вирішувати з гумором. Звичайно зараз, коли в країні йде війна, в Одесі, та в цілому в Україні не до сміху. Проте, гумор та сатира теж можуть стати зброєю, адже український народ навіть у такі важкі часи сміливо і відкрито сміється з ворога, а деякі меми вселяють віру в те, що все неодмінно буде добре", – наголосили у департаменті культури Одеської міської ради.

"Гуморина" – фестиваль гумору та сатири, який проводиться 1 квітня в Одесі в день сміху, починаючи з 1973 року.

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