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Зеленського хочуть висунути на Нобелівську премію миру

Пропозицію внесли чеські громадські діячі. 

Зеленського хочуть висунути на Нобелівську премію миру
Фото: Офіс президента

Володимира Зеленського хочуть висунути на Нобелівську премію миру громадські діячі Чехії. Про це повідомляє інформаційне агентство ČTK, передає Укрінформ. Серед ініціаторів чеський католицький священник, теолог і філософ Томаш Галік і колишній дипломат, директор бібліотеки імені Вацлава Гавела Міхаель Жантовський. 

У листі голові Норвезького Нобелівського комітету Беріт Рейс-Андерсенйого автори зазначають, що, протидіючи російській агресії на чолі українського народу, Зеленський захищає мир для всієї Європи, що розв'язана росією війна проти України «стала символом боротьби за загальнолюдські цінності».

Автори нагадують, що Зеленський мав змогу виїхати з країни на початку війни, однак залишився в країні як Верховний Головнокомандувач Збройних сил, даючи мільйонам українців відчуття, що у важкі часи їх не покинули.

«Він показав приклад мужності, однієї з найважливіших людських якостей. Це людина, яка надихає світ своїм гуманним підходом і переконанням», - йдеться у листі.

Норвезький комітет Нобелівської премії миру оголосить лауреата на початку жовтня.

Раніше група чинних та колишніх європейських політиків подала до Нобелівського комітету листа з проханням номінувати президента Володимира Зеленського та народ України на Нобелівську премію миру.

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