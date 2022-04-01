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Вірменія не сприятиме переміщенню бойовиків в Україну через свою територію, - прем'єр-міністр Пашинян

Пашинян нагадав про Нагірний Карабах.

Вірменія не сприятиме переміщенню бойовиків в Україну через свою територію, - прем'єр-міністр Пашинян
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
Фото: EPA/UPG

Вірменія не сприятиме переміщенню бойовиків в Україну через свою територію. Про це у своєму Twitter написав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

“Очевидно, що Вірменія, яка постраждала від участі найманців-терористів у війні в Нагірному Карабаху два роки тому, ніколи не зможе сприяти перекиданню та розгортанню іноземних бойовиків-терористів в Україну через територію Вірменії”, — написав Пашинян.

28 березня посольство Вірменії в Україні спростувало інформацію про передачу Росії винищувачів Су-30.

Раніше Вірменія повідомила, що азербайджанські військові перетнули лінію розмежування у Нагорному Карабаху. Наразі ці території контролюються російськими військовими. Росія обіцяла Вірменії підтримку, якщо конфлікт перекинеться на її територію.

Що цікаво, у другій Карабаській війні, у 2020 році, Вірменія використовувала тепер вже добре відомі українцям російські ракети "Іскандер". Потім Пашинян згадував в інтерв'ю, що "іскандери" "не вибухнули або вибухнули лише на 10%". І припускав, що це через те, що вони були виготовлені у 80-х роках минулого століття.

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