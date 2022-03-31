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​Китайські медіа посилюють російську дезінформацію про Україну, – The Guardian

Цензура Пекіну блокувала пов’язаний з Україною контент.

​Китайські медіа посилюють російську дезінформацію про Україну, – The Guardian
Президент РФ Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні, 4 лютого 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Тісні зв’язки між російськими та китайськими державними ЗМІ разом із жорстким державним контролем інформації в Китаї дозволили Росії ефективно стимулювати проросійські настрої в Китаї. 

Про це пише The Guardian з посиланням на тайваньську групу кібермоніторингу Doublethink Labs. 

У звіті групи зазначається, що китайські медіа транслюють російську дезінформацію про Україну та пов’язують українців із протестами в Гонконзі, щоб заохочувати солідарність між росіянами та китайцями проти «іноземних сил, які втручаються у внутрішні справи».

Звіт Doublethink Labs вказує, що угоди про обмін контентом між державними ЗМІ Росії та Китаю, рішення китайської цензури урядові директиви щодо висвітлення війни сприяли масовій підтримці агресії Росії попри номінальну нейтральну позицію китайського уряду. 

До вторгнення майже не обговорювалася потреба Росії «денацифікувати Україну», поки не почалися військові дії, йдеться у звіті. Але швидкість, з якою поширювалася дезінформація, показала, «з якою легкістю співпраця китайсько-російських державних ЗМІ може сіяти дезінформацію, посилаючись один на одного як джерела та розширюючи кути зору один одного».

Коли Росія вторглася в Україну, а китайські ЗМІ розповсюдили неправдиві історії, включно з заявами Росії про те, що українська армія здалась, а президент Володимир Зеленський втік. Також у публікаціях пропагували фальшиві опитування про те що українці не підтримують вступ до НАТО.

Також китайська цензура блокувала пов’язаний з Україною контент, зокрема дописи громадянина Китаю, який записував блоги з Одеси. При цьому державні медіа країни публікували фейкову інформацію про фінансовані США лабораторії біологічної зброї в Україні

Нагадаємо, 1 квітня лідери ЄС завтра говоритимуть з Китаєм про неприпустимість підтримки Росії.

Раніше президент США Джо Байден у ході двогодинної розмови попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про наслідки, які матиме для Пекіна надання фінансової або військової допомоги Росії для її агресії проти України. 

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