Джо Байден попередив Сі Цзіньпіна про наслідки, які матиме підтримка Росії, – Білий Дім

Після розмови лідерів двох країн у США все ще залишаються побоювання щодо того, як відреагує Китай.

Президент США Байден у ході двогодинної розмови попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про наслідки, які матиме для Пекіна надання фінансової або військової допомоги Росії для її агресії проти України.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

«Президент Байден розповів про зусилля, які США та їхні союзники доклали, щоб запобігти вторгненню, а потім і відповісти на нього, запроваджуючи санкції проти Росії, – йдеться у повідомленні. – Він описав наслідки, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії, яка здійснює жорстокі напади на українські міста та мирне населення».

Як зазначає Білий Дім, президент США наголосив на своїй підтримці дипломатичного вирішення кризи.

«Президент підтвердив, що політика США щодо Тайваню не змінилася, і наголосив, що Сполучені Штати, як і раніше, виступають проти будь-яких односторонніх змін статус-кво», – повідомила пресслужба Білого Дому.

Джо Байден також підкреслив стурбованість США тим, що Росія поширює дезінформацію про нібито українську програму біологічної зброї як привід для використання самої хімічної чи біологічної зброї, сказав чиновник. Він наголосив, що США стурбовані тим, що Китай повторює ці заяви.

Джен Псакі, прессекретарка Білого дому, сказала, що після розмови лідерів двох країн у США все ще залишаються побоювання щодо того, як відреагує Китай.

«Ми продовжимо спостерігати, поки не побачимо, які дії вони роблять чи ні», — сказала вона.

Нагадаємо, після сьогоднішньої розмови лідерів Китаю та США Сі Цзіньпін заявив, що обидві країни повинні не тільки спрямовувати свої відносини правильним шляхом, а й брати на себе частку міжнародної відповідальності та працювати заради миру та спокою в усьому світі.

«Українська криза (війна, розвʼязана Росією. – Ред.) – це не те, що ми хочемо», – заявив Сі Цзіньпін.

Раніше видання Financial Times повідомило, що Росія попросила Китай про військову допомогу для продовження вторгнення в Україну. FT також стверджує, що США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку у її вторгненні в Україну. Згодом цю інформацію підтвердили офіційні особи США, додавши, що Вашингтон спробує переконати Пекін не втручатися на боці Росії.

14 березня в Римі відбулась семигодинна зустріч Яна Цзечі та радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

«Ми дуже чітко дали зрозуміти Пекіну, публічно та непублічно, що така підтримка (агресії Росії. – LB.ua) матиме наслідки», – заявив за її підсумками речник Держдепартаменту Нед Прайс.

У свою чергу, Ян Цзечі заявив, що стан справ в Україні досяг такого становища, якого Китай не хотів би бачити.