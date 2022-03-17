​Джо Байден у п’ятницю говоритиме з Сі Цзіньпіном про недопустимість підтримки Росії

«Ми занепокоєні тим, що Китай розглядає можливість безпосередньої допомоги Росії військовою технікою для використання в Україні», – сказав держсекретар США.

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову в п'ятницю з китайським лідером Сі Цзіньпіном і має намір попередити його про те, що військова підтримка вторгнення Росії в Україну з боку Китаю стане кроком, який різко поглибить прірву між Пекіном і Заходом.

Про це повідомляє Reuters.

«Президент Байден буде говорити з президентом Сі завтра і дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії, які він вживає для підтримки агресії Росії, і ми без вагань накладатимемо витрати», – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу.

Він також зазначив, що Китай зобов’язаний використовувати свій вплив на Путіна і захищати міжнародні правила, але, схоже, Пекін «рухається у протилежному напрямку».

«Ми занепокоєні тим, що вони розглядають можливість безпосередньої допомоги Росії військовою технікою для використання в Україні», – сказав держсекретар, офіційно підтвердивши повідомлення американських медіа про те, що Росія звернулась за такою підтримкою до Китаю, а той у свою чергу дав зрозуміти, що відповідь може бути позитивною.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі охарактеризувала майбутню розмову лідерів США та Китаю як «можливість для президента Байдена оцінити, де стоїть президент Сі».

«Той факт, що Китай не засуджував того, що робить Росія, сам по собі є промовистим», – сказала Псакі.

Відповідаючи на запитання, яка сторона подала запит на дзвінок, представник адміністрації США сказав, що це було взаємно узгоджено на зустрічі в Римі в понеділок, де радник з національної безпеки Джейк Салліван провів семигодинні переговори з членом Політбюро КПК Яном Цзечі.

Китай відмовився засудити дії Росії в Україні, а також засудив санкції, які країни Заходу запроваджують проти Москви.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що Росія попросила Китаю військову допомогу для продовження вторгнення в Україну. FT також стверджує, що США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку у її вторгненні в Україну.

14 березня в Римі відбулась семигодинна зустріч Яна Цзечі та радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

«Ми дуже чітко дали зрозуміти Пекіну, публічно та непублічно, що така підтримка (агресії Росії. – LB.ua) матиме наслідки», – заявив за її підсумками речник Держдепартаменту Нед Прайс.

У свою чергу, Ян Цзечі заявив, що стан справ в Україні досяг такого становища, якого Китай не хотів би бачити.