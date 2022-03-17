Парламент Литви підтримав заклик про закриття неба над Україною

Литовська Республіка стала другою країною, яка прийняла рішення із закликом про закриття неба від російського агресора та надання гуманітарних коридорів. Про це написав на своїй сторінці у FB голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

«Литовська Республіка стала другою країною, парламент якої прийняв рішення із закликом про закриття неба України від російського агресора та надання гуманітарних коридорів для населення окупованих міст», — написав він.

За його словами, парламент Литовської Республіки одноголосно підтримав відповідне рішення. «Щиро дякую Viktorija Čmilytė-Nielsen і всім депутатам Lietuvos Respublikos Seimas за солідарність з Україною», — додав він. Стефанчук закликав інші парламенти до рішучих дій.

«Відкрийте свої серця – закрийте небо над Україною».

Нагадаємо, 14 березня парламент Естонської Республіки звернувся із закликом до країн-членів ООН закрити небо над Україною від російського агресора.