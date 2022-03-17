Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
У Чернігові окупанти обстріляли чергу за хлібом, загинуло 13 людей (оновлено)
У Чернігові окупанти обстріляли чергу за хлібом, загинуло 13 людей (оновлено)
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
ГоловнаСвіт

Парламент Литви підтримав заклик про закриття неба над Україною

Рішення ухвалено одноголосно. 

Парламент Литви підтримав заклик про закриття неба над Україною
Фото: president.gov.ua

Литовська Республіка стала другою країною, яка прийняла рішення із закликом про закриття неба від російського агресора та надання гуманітарних коридорів.  Про це написав на своїй сторінці у FB голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

«Литовська Республіка стала другою країною, парламент якої прийняв рішення із закликом про закриття неба України від російського агресора та надання гуманітарних коридорів для населення окупованих міст», — написав він.  

За його словами, парламент Литовської Республіки одноголосно підтримав відповідне рішення.  «Щиро дякую Viktorija Čmilytė-Nielsen і всім депутатам Lietuvos Respublikos Seimas за солідарність з Україною», — додав він.  Стефанчук закликав інші парламенти до рішучих дій. 

«Відкрийте свої серця – закрийте небо над Україною».

Нагадаємо, 14 березня парламент Естонської Республіки звернувся із закликом до країн-членів ООН закрити небо над Україною від російського агресора.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також