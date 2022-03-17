Японія заявила про рух чотирьох російських десантних кораблів з Далекого Сходу в бік Європи

Міністерство оборони Японії в четвер заявило про рух чотирьох великих десантних бойових кораблів Росії. Вони прямують з Далекого Сходу на захід, у бік Європи, пише Reuters. Кораблі пропливли повз японські острови. На фотографіях видно, що принаймні одне перевозить військові вантажівки.

"Ми не знаємо, куди вони прямують", – повідомив представник Міноборони Японії, додавши, що не виключено, що в Україну.

Уперше морський патруль Японії помітив російські судна, які можуть транспортувати десятки танків та іншу техніку разом із сотнями військових, у вівторок. Відтоді за кораблями спостерігали. Вони рухалися з Тихого океану на захід через Японське море і протоку Цугару.

Нагадаємо, вчора радник голови Офісу президента Арестович повідомив, що наразі спроби Росії перекинути найманців із Сирії та Лівії, свої підрозділи з Далекого Сходу безуспішні. Про те, що РФ намагатиметься перекинути свої війська з Далекого Сходу, раніше повідомляли в Генштабі. Зокрема, станом на 13 березня до 1500 осіб 40 окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Білорусі.