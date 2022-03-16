Арестович: спроби РФ перекинути найманців із Сирії та свої підрозділи з Далекого Сходу поки не вдаються

Основні зусилля противник зберігає в районі Операції Обʼєднаних сил, однак і там несе втрати.

Минулої доби захисники України провели тактичні контрнаступи за деякими напрямками, що покращило ситуацію в районах оборони. Також ЗСУ завдали потужних ракетних, артилерійських ударів та авіаударів по угрупованням противника.

Таких ударів було не менше семи. Крім цього, ЗСУ збили щонайменше три літаки, один вертоліт і декілька крилатих ракет. Про це на брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Противник у відповідь завдавав ударів ракетами зі стратегічних літаків, і балістичними ракетами типу "Іскандер" по обʼєктах на території України. Вражені цивільні обʼєкти", – сказав він.

Радник голови Офісу президента підкреслив, що дві третини ворожих ракет потрапляють у цивільні обʼєкти, "і, мабуть, це робиться свідомо".

Щодо загальної ситуації Арестович сказав, що гарячі точки не змінилися.

"Російська Федерація витратила свої ресурси. Спроби перекинути найманців із Сирії та Лівії, своїх підрозділів з Далекого Сходу поки не вдаються, тобто вони не мають резервів як за нашою оцінкою, так і за оцінкою західних фахівців. Основні зусилля вони зберігають в районі зони ООС, вчора понесли втрати на напрямку Ізюм і на напрямку Миколаїв", – пояснив Арестович.

Нагадаємо, вранці 16 березня Генштабу ЗСУ повідомив, що Збройним силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ. Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.