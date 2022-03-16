Вночі ворог завдав удару по майдану в Харкові, за добу місто атакували понад 50 разів

ЗСУ захищають місто і не відступлять ні на метр.

Протягом доби російські війська завдали більш ніж 50 ударів по районах Харкова. Вночі загарбники атакували один із майданів міста ракетами.

Однак Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр. Росіяни вже зазнали ганебної поразки під Харковом та Руських Тишках. Українські бійці змусили противника відступити на попередні позиції, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

Загалом з початку активних бойових дій ворог використав касетні, вакуумні бомби, крилаті ракети та "Іскандер".

"Щодо роботи гуманітарного штабу: за добу розповсюдили 17 вагонів та 2 фури продуктів харчування, одягу та медикаментів. Дякуємо кожному за надану допомогу! Розраховуємо на відкриття «зеленого коридору» із Ізюму. Місто зруйноване, єдиний вихід – це евакуація людей! Сьогодні "коридор" росія не погодила. Робимо все, щоб провести евакуацію завтра", – повідомив він.

Нагадаємо, що вчора біля Харкова Збройні сили України збили ще один російський літак. 15 березня ворог намагався зайти в Харків із Пʼятихаток, але ворога відкинули за межі його попередніх позицій.