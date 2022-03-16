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Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії

Це п’ятий знищений в Україні генерал РФ.

Фото: полк "АЗОВ"

Від початку війни в Україні підтверджено щонайменше 10 загиблих із числа вищого військового командування ЗС РФ.

Уночі на 16 березня Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив список високопосадовців російської армії, які "грузом- 200" попрямували вслід за російським військовим кораблем.

Так, за даними ЦПД, українська армія "приземлила":

  • генерал-майора Тушаєва Магомеда
  • генерал-майора Герасимова Віталія
  • генерал-майора Колесникова Андрія
  • полковника Захарова Андрія
  • полковника Порохню Сергія
  • полковника Ніколаєва Ігоря
  • підполковника Агаркова Юрія
  • підполковника Софронова Дмитра
  • підполковника Єрмоліна Михайла

Учора бійці окремого загону спецпризначення "Азов" Нацгвардії, які разом із ЗСУ захищають Маріуполь, показали результати удару по позиціях 22-ої окремої гвардійської бригади спецпризначення ГРУ Генштабу збройних сил РФ.

На фото добре видно потрощену техніку, зокрема одразу два найновіших бронеавтомобілі "Тайфун-К", кілька "Тигрів" та три БТР-82А.

Окрім того, бійці "Азову" повідомили, що ними був ліквідований генерал-майор армії РФ. За даними низки ЗМІ, був знищений командир 150-ої мотострілецької дивізії Олег Мітяєв.

Це четвертий убитий в Україні генерал ЗС РФ і п’ятий – якщо рахувати з Росгвардією, повідомляє "Новинарня".

Він очолював 150 мсд – 150-ту мотострілецьку Ідрицько-Берлінську ордена Кутузова дивізію сухопутних військ ЗС Росії (в/ч 22179) з місцем дислокації в Новочеркаську Ростовської області. Це з’єднання входить до складу 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу.

За офіційними даними, формування дивізії відбувалося 2016 року. Тобто ця дивізія нова, створена спеціально для вторгнення до України.

Олег Мітяєв народився 1974 року в місті Оренбург. 1991 року закінчив суворовське училище. 1995-2007 – служив у Східно-Кавказькому окрузі.

Брав участь у військовій агресії РФ проти Україні ще з 2015 року, коли був командиром 1 омсбр, що діяла на Донбасі, в Кальміуському і Старобешівському районах Донецької області. Як комбриг під прикриттям т.зв. “ДНР” називався “полковник Дигало (Варавва) Микола Миколайович”. 2018 року був ідентифікований контррозвідкою СБУ.

Фото: vpk-news.ru

11 червня 2016 року за організацію бойових дій незаконних збройних формувань на території України отримав військове звання “генерал-майор” (указ президента РФ №276).

У грудні 2016 року став командиром 201-ї військової бази ЗС РФ, що дислокується в Таджикистані.

2020 року став командиром 150-ї мотострілецької дивізії, що була створена протягом 2014-2016 років. Ця дивізія представляється як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка 1945 року штурмувала Рейхстаг у Берліні.

9 травня 2021 року Мітяєв керував парадом на російській базі Хмеймім у Сирії.

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