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Наразі всі чотири діючі атомні електростанції України працюють, – Енергоатом

Але через захоплення окупантами Запорізької АЕС і Енергодару ядерна та радіаційна безпека – під загрозою. 

Наразі всі чотири діючі атомні електростанції України працюють, – Енергоатом
Фото: пресслужба Енергоатома

Наразі всі АЕС України працюють. Водночас через захоплення окупантами Запорізької АЕС і міста Енергодар ядерна та радіаційна безпека – під загрозою.

Про це повідомляє НАЕК “Енергоатом”.

“Станом на 09:00 16 березня 2022 року всі чотири діючі атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електричну енергію. Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни”, – повідомляють в компанії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій та прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

“В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії НАЕК “Енергоатом” посилив контроль і визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.

Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем”, – йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 12-ту добу перебувають під контролем їхніх військових формувань.

“Станом на сьогоднішній ранок на території станції з пів сотні одиниць ворожої техніки та безліч російських військових, багато вибухівки та зброї. Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди та міни, що не розірвалися, коли вони її обстрілювали. Вибухи чути далеко за межами майданчику АЕС”, – зазначили в Енергоатомі.

Водночас усі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації.

“Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників. Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна та радіаційна безпека – під загрозою. Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності”, – додали у компанії.

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