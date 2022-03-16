Один літак наразі не встановлено, а два – це винищувачі бомбардувальники Су-34.

Учора, 15 березня,силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ знищено три ворожі літаки. Також збито один російський вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Один літак наразі не встановлено, а два – це винищувачі бомбардувальники Су-34", – уточнив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він розповів, що авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях. Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації, під прикриттям винищувачів здійснила дев’ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів.

Учора повідомляли, що біля Харкова українські військові збили російський літак.