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Українська ППО вчора знищила три ворожі літаки і гвинтокрил

Один літак наразі не встановлено, а два – це винищувачі бомбардувальники Су-34.

Українська ППО вчора знищила три ворожі літаки і гвинтокрил
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Учора, 15 березня,силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ знищено три ворожі літаки. Також збито один російський вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Один літак наразі не встановлено, а два – це винищувачі бомбардувальники Су-34", – уточнив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він розповів, що авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях. Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації, під прикриттям винищувачів здійснила дев’ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів.

Учора повідомляли, що біля Харкова українські військові збили російський літак.

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