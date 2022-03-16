Окупанти почали обстріл Маріуполя з моря

Російські війська почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря. Ворожі кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Нелюдяність поведінки та обстрілів зростає. Розстріл із танка чоловіка без зброї… Немає слів. Вже до літаків приєдналися обстріли з кораблів — перші ракети випущені з корабля в районі села Білосарайська Коса в напрямку міста. Росіяни продовжують знищувати місто і городян. Їх мета одна — стерти Символ опору і Форпост України», — зазначив радник мера Маріуполя.

Нагадаю, що раніше з Маріуполя гуманітарними коридорами виїхали близько 20 тисяч людей на приватних машинах.