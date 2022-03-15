З Маріуполя гуманітарним коридором виїхало близько 20 000 людей, - Тимошенко

Всього 15 березня вдалось евакуювати із заблокованих міст близько 29 000 осіб.

15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором виїхало майже 20 тисяч жителів.

Про це повідомив у своєму Telegram заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що з 4 000 авто, які вирушили з міста, 570 вже прибули до Запоріжжя.

"Інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької і Донецької областей. Всім надається допомога", - додав Тимошенко.

15 березня із заблокованих міст вдалося евакуювати 29 тисяч осіб.

Нагадаємо, станом на 14:00 вівторка, 15 березня, з Маріуполя в напрямку Запоріжжя виїхали дві тисячі автомобілів. Іще дві тисячі авто стояли на виїзді з міста.

Упродовж дня діяли гуманітарні коридори на 9 напрямках.