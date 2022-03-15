Під час евакуації із села на Київщині загинув головний бібліограф відділу шевченкознавства Інституту літератури НАН

Разом з Олегом Козаком загинув його неповнолітній син.

Під час евакуації з окупованого села на Київщині загинули головний бібліограф відділу шевченкознавства Інституту літератури Національної академії наук Олег Олександрович Козак та його неповнолітній син Ярослав.

Олег Козак не дожив кілька днів до 52-річчя, повідомили в установі.

Тривалий час Олег Козак працював у Національній парламентській бібліотеці, згодом перейшов у відділ шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка.

Колеги зазначають, що впродовж кількох років Олег Козак сумлінно звіряв пристатейні списки літератури до шеститомної "Шевченківської енциклопедії", допомагав науковцям у бібліографічних розшуках. У його впорядкуванні вийшли науково-допоміжні покажчики "Філологічні науки в Україні, 1996" (2007), "Філологічні науки в Україні, 1998" (2008).

Олег Козак постійно готував матеріали до шевченкознавчої бібліографії, щедро ділився своїми напрацюваннями з бібліографами Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, систематично укладав списки опублікованих праць до ювілеїв шевченкознавців Інституту тощо.

"Безжурним диваком залишиться він у нашій пам’яті. Щирі співчуття згорьованій матері – Галині Олексіївні. Спочивайте з миром, козаки...", – сказано на сайті Інституту літератури НАН.