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Під час евакуації із села на Київщині загинув головний бібліограф відділу шевченкознавства Інституту літератури НАН

Разом з Олегом Козаком загинув його неповнолітній син.

Під час евакуації із села на Київщині загинув головний бібліограф відділу шевченкознавства Інституту літератури НАН
Головний бібліограф відділу шевченкознавства Інституту літератури НАН Олег Козак
Фото: ilnan.gov.ua

Під час евакуації з окупованого села на Київщині загинули головний бібліограф відділу шевченкознавства Інституту літератури Національної академії наук Олег Олександрович Козак та його неповнолітній син Ярослав. 

Олег Козак не дожив кілька днів до 52-річчя, повідомили в установі.

Тривалий час Олег Козак працював у Національній парламентській бібліотеці, згодом перейшов у відділ шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. 

Колеги зазначають, що впродовж кількох років Олег Козак сумлінно звіряв пристатейні списки літератури до шеститомної "Шевченківської енциклопедії", допомагав науковцям у бібліографічних розшуках. У його впорядкуванні вийшли науково-допоміжні покажчики "Філологічні науки в Україні, 1996" (2007), "Філологічні науки в Україні, 1998" (2008). 

Олег Козак постійно готував матеріали до шевченкознавчої бібліографії, щедро ділився своїми напрацюваннями з бібліографами Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, систематично укладав списки опублікованих праць до ювілеїв шевченкознавців Інституту тощо. 

"Безжурним диваком залишиться він у нашій пам’яті. Щирі співчуття згорьованій матері – Галині Олексіївні. Спочивайте з миром, козаки...", – сказано на сайті Інституту літератури НАН.

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