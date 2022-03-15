Велика Британія заморожує активи 370 росіян і білорусів, у тому числі Фрідмана, Мордашова та Вексельберга

Відтепер у санкційному списку Сполученого Королівства понад 1000 фізичних і юридичних осіб з РФ.

Велика Британія запроваджує 15 березня санкції проти 370 осіб з Росії та Білорусі, зокрема, російських олігархів і членів їхніх сімей, російських політиків і пропагандистів Путіна.

Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду Сполученого Королівства.

«Сьогоднішні історичні санкції включають більше російських олігархів та членів їхніх сімей, політичних союзників і пропагандистів Путіна, – повідомив британський уряд. – Велика Британія накладає санкції на ще понад 370 осіб, 51 з яких є олігархами та членами їхніх сімей».

За приблизною оцінкою уряду, олігархи, на яких накладені санкції, володіють активами загальною вартістю понад 100 мільярдів фунтів стерлінгів.

Британські активи осіб, які потрапили у санкційний список, будуть заморожені, жоден громадянин або компанія Великобританії не може мати з ними бізнес, також їм заборонено подорожувати до або з Великобританії.

Зокрема, під санкції потрапили:

– Михайло Фрідман, засновник «Альфа-банку», найбільшого приватного банку Росії та інвесткомпанії LetterOne. Його статки оцінюють в 11,9 мільярда фунтів стерлінгів.

– Герман Хан, бізнес-партнер Авена і Фрідмана в «Альфа-Банку» і LetterOne. Його статок оцінюють у 7,8 мільярда фунтів стерлінгів.

– Петро Авен, який був президентом «Альфа-банку» та співзасновником LetterOne. Його статок оцінюють у 4 мільярди фунтів стерлінгів.

– Олексій Мордашов, мажоритарний акціонер металургійної компанії «Северсталь». Його статки оцінюють у 22,4 мільярда фунтів стерлінгів.

– Андрій Мельниченко, засновник EuroChem Group. Капітал оцінюють у 13,7 мільярда фунтів стерлінгів.

– Віктор Вексельберг, власник групи компаній «Ренова». Його статок оцінюють у 6,8 мільярда фунтів стерлінгів.

– Олександр Пономаренко, голова правління найбільшого аеропорту Росії "Шереметьєво". Статки оцінюють у 2,22 мільярда фунтів стерлінгів.

– Дмитро Пумпянський, власник і голова ВАТ «ТМК». Його статок оцінюють в 1,84 мільярда фунтів стерлінгів.

– Вадим Мошкович, голова ради директорів Групи «Русагро». Його статки оцінюють в 1,84 мільярда фунтів стерлінгів.

Також у санкційний список потрапили прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, міністр оборони Сергій Шойгу, колишній президент Росії Дмитро Медведєв, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков і речниця російського МЗС Марія Захарова.

Після сьогоднішнього рішення уряду в санкційному списку Великої Британії опинились понад 1000 фізичних і юридичних осіб з Росії.

«Ми йдемо далі й швидше, ніж будь-коли, вражаючи найближчих до Путіна – від великих олігархів до його прем’єр-міністра та пропагандистів, які розповсюджують його брехню та дезінформацію. Ми притягуємо їх до відповідальності за причетність до злочинів Росії в Україні», – зазначила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. – Тісно співпрацюючи з нашими союзниками, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Путіна та припиняти фінансування російської військової машини».

За її словами, Велика Британія продовжить тиск на російську економіку у найближчі дні, а уряд повністю використає повноваження, необхідні для подолання найбільшої кризи безпеки в Європі з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив прем'єр-міністру Великої Британії та керівниками країн Балтії та Північної Європи, що санкцій, які світова спільнота наклала на Росію, недостатньо для того, щоб Москва припинила війну проти України.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що Захід зробив жахливу помилку, дозволивши президенту Володимиру Путіну уникнути відповідальності за анексію Криму та розв’язання війни проти України у 2014 році. Тому, на його думку, Росію слід залишити без прибутків від продажу нафти й газу.