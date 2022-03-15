Зеленський: Ми вже почули, що в НАТО не увійти. Розраховуємо на себе і наших партнерів

Україні дали чітко зрозуміти, що вона не зможе вступити до НАТО. І український народ теж починає це розуміти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу перед лідерами Joint Expeditionary Force – прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і керівниками країн Балтії та Північної Європи.

«Російське вторгнення в Україну зруйнувало все, на чому трималася міжнародна безпека. Вагу організацій, на які ми всі сподівалися. Силу міжнародних конвенцій. Поставило під сумнів і наймогутніший Альянс світу – НАТО. Альянс, який, схоже, загіпнотизований агресією Росії, – зазначив він. – Ми чуємо зараз багато міркувань про Третю світову війну. Про те, що Третя світова нібито може розпочатись, якщо НАТО закриє українське небо для російських ракет і літаків. Через це досі не створена гуманітарна повітряна зона над Україною. Через це російські війська можуть бомбардувати мирні українські міста. Убивати людей. Підривати житлові будинки, лікарні, школи».

За словами президента, Україна усвідомлює, що не зможе стати членом НАТО.

«Роками ми чули про нібито «відкриті двері». Але вже почули також, що нам туди (в Альянс. – LB.ua) не увійти. І це правда і потрібно це визнавати. Радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і наших партнерів, які нам допомагають», – сказав він.

Володимир Зеленський також додав, що Україна не претендувала на активізацію 5-ї статті договору про НАТО (напад на члена НАТО розглядається як напад на весь Альянс), оскільки «НАТО бракує впевненості в собі».

«Україна зараз не претендувала на активацію 5-ї статті договору про НАТО. І ми не говоримо, що наше небо потрібно захищати так, як і небо Альянсу, – заявив він. – Але якою буде відповідь НАТО членам Альянсу на сході Європи, якщо вже вони звернуться по захист? Якщо до них прилетять російські ракети і літаки? Росія атакувала нашу Львівську область – ракетний удар за 20 кілометрів від кордонів НАТО. На території Альянсу вже падали російські безпілотники. Отже, щоб запрацювала 5-та стаття, повинна бути впевненість. У кожної держави. Упевненість у тому, що Альянс не побоїться відреагувати. Що не буде самогіпнозу про Третю світову. Зараз цієї впевненості бути не може».

Україна, за словами Володимира Зеленського, запропонувала шлях для того, щоб захистити своє небо і своїх людей.

«Щоб захиститися самостійно. Самостійно! Почуйте це слово усі, хто має кордони з Росією. І ми робимо все, щоб отримати літаки. Щоб отримати протиповітряну оборону, – додав він. – Ми наголошуємо – потрібні нові формати взаємодії. Потрібна нова рішучість. Якщо ми не можемо увійти у «відкриті двері» НАТО, то ми маємо співпрацювати з такими спільнотами, як ваша. І мати окремі гарантії. Надійні гарантії».

Нагадаємо, 8 березня уряд Польщі погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США. Винищувачі мали бути переміщені на військову базу США Рамштайн у Німеччині, а звідти передані Україні.

Натомість США заявили, що не вважають пропозицію Польщі спроможною. «Перспектива того, що винищувачі, які є в розпорядженні уряду США, вилетять з бази США-НАТО в Німеччині та полетять в Україну, проти якої воює Росія, викликає занепокоєння у всього Альянсу», – заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Хоч перед тим речниця Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не заперечують проти передачі літаків Україні.

За інформацією The Wall Street Journal, рішення США відмовити Україні в передачі польських винищувачів МіГ-29 ухвалив особисто президент Байден, який наклав вето на доставку літаків, щоб не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни.