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Зеленський не бачить узгодженої позиції щодо прийняття України в НАТО у майбутному

"Не можна казати, що двері наші відкриті. Куди ці двері відкриті, на інший світ? А ми хочеми жити поки що на землі. Тому й воюємо". 

Зеленський не бачить узгодженої позиції щодо прийняття України в НАТО у майбутному
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський не бачить узгодженої позиції членів НАТО щодо прийняття України в Альянс у майбутньому.

Він зазначив, що цієї позиції не було і раніше. На брифінгу для закордонних журналістів глава держави підкреслив, що навіть у питанні закриття неба для ворожої авіації над Україною та постачання деякої зброї члени НАТО не є узгодженими. 

Зеленський сказав, що якби Україна входила до Альянсу, то робила б усе, щоб показати, що одна країна не має права вдаватися до такої агресії, як це робить Росія. 

Президент зауважив, що Україна вдячна за підтримку окремих країн НАТО і вдячна за підтримку Альянсу.

"Але ви знаєте, болить зараз. Пече зараз, і зараз потрібно допомагати штучним диханням, коли людині складне саме зараз. І не можна казати, що двері наші відкриті. Куди ці двері відкриті, на інший світ? А ми хочеми жити поки що на землі. Тому й воюємо," – зазначив він. 

Нагадаємо, з першого дня повної війни Росії проти України влада просила закрити небо від ворожої авіації та ракет. Блок НАТО на саміті вирішив цього не робити. 

Зеленський назвав рішення саміту НАТО не закривати небо над Україною "самогіпнозом" і хибним наративом Альянсу.

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