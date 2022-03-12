США звинуватили Росію в порушенні принципів ядерної безпеки

Сполучені Штати Америки звинуватили Російську Федерацію в порушенні принципів ядерної безпеки в Україні та вимагають від російських військ припинити обстріли атомних електростанцій.

Про це заявила міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм, передає "Голос Америки".

Вона зазначила, що системи радіаційного контролю поки що функціонують на більшій частині території України, однак США стурбовані нестачею даних радіаційного контролю з Чорнобильської АЕС, а також Запорізької АЕС, яка є найбільшою в Європі.

Обидва об'єкти нині перебувають під контролем російських військ, але експлуатуються українським персоналом в умовах, які, на думку Міжнародного агентства з атомної енергії, загрожують безпеці об'єктів.

"Ми, як і раніше, стурбовані безрозсудними діями Росії і порушеннями принципів ядерної безпеки. Ми відслідковуємо повідомлення про пошкодження дослідницького об'єкта в Харкові. У короткостроковій перспективі загроза безпеці невелика, але російські обстріли ядерних об'єктів повинні припинитися", - наголосила Гренхольм.

Вона також додала, що США не можуть підтвердити інформацію про відновлення електропостачання на ЧАЕС.

Нагадаємо, в четвер міненергетики Росії заявило, що білоруські фахівці" відновили електропостачання Чорнобильської атомної електростанції. За даними розвідки Міноборони України, президент РФ Путін готує теракт на ЧАЕС, а під виглядом "білоруських фахівців", відправлених Лукашенком, на територію станції заходять російські диверсанти.

Крім того, з 3 березня ЗАЕС і її місто-супутник Енергодар перебувають під контролем окупантів. Станом 10 березня на території АЕС перебувало 50 одиниць важкої техніки, близько 400 російських військових, багато вибухівки та зброї. Сьогодні російські окупанти заявили, що ЗАЕС перейшла у власність Росатому.

Росія також розглядає можливість підриву складів з аміаком у Харківській області, щоб звинуватити в цьому ЗСУ. Міноборони окупанта також поширює фейки про "заражених кажанів" і птахів в Україні.