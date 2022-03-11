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Санкції завадять Китаю закуповувати нафту у Росії, – Джанет Йеллен

На думку глави Мінфіну США, влада КНР поки не намагається «навмисно знизити або компенсувати ефект» від санкцій проти Москви

Санкції завадять Китаю закуповувати нафту у Росії, – Джанет Йеллен
Джанет Йеллен
Фото: EPA/UPG

Санкції, запроваджені проти Росії у відповідь на військове вторгнення в Україну, обмежать, серед іншого, здатність Китаю закуповувати у Росії нафту.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен, повідомляє «Голос Америки»

При цьому глава Мінфіну зазначила, що влада КНР поки не намагається «навмисно знизити або компенсувати ефект» від санкцій проти Москви.

«Мені здається, що китайські фінансові інститути, які ведуть бізнес у доларах та євро, турбуються з приводу ефекту від санкцій», – сказала Йеллен в інтерв'ю виданню Washington Post.

Джанет Йєллен також зазначила, що у довгостроковій перспективі позиція, яку США займають у сфері експорту новітніх напівпровідників та інших сучасних технологій, допоможе «зменшити здатність Росії приймати силові рішення та продовжувати залякувати сусідів».

Нагадаємо, 8 березня США заборонили імпорт російської нафти та газу

9 березня міністр торгівлі Джина Раймондо заявила, що США можуть застосувати «руйнівні» заходи проти китайських компаній, які ігнорують санкції проти Росії, попередивши, що їх відріжуть від американського обладнання та програмного забезпечення.

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