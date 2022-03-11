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Казахстанська авіакомпанія Air Astana припинила всі рейси в РФ

І над російською територією також.

Казахстанська авіакомпанія Air Astana припинила всі рейси в РФ
Фото: airastana.com

Казахстанська авіакомпанія Air Astana припинила всі рейси в Росію і над російською територією. Причина - припинення страхування польотів. Наразі, як заявили в компанії, там працюють над вирішенням питання, повідомляє DW. 

49 відсотків акцій Air Astana - у британської BAE Systems. Раніше польоти в Росію та з неї припинила турецька авіакомпанія Pegasus Airlines у зв'язку з "операційними ризиками" в умовах санкцій проти РФ.

У відповідь на розв'язану війну проти України російським літакам закрили небо більш ніж 35 держав світу.

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