Казахстанська авіакомпанія Air Astana припинила всі рейси в РФ

І над російською територією також.

Казахстанська авіакомпанія Air Astana припинила всі рейси в Росію і над російською територією. Причина - припинення страхування польотів. Наразі, як заявили в компанії, там працюють над вирішенням питання, повідомляє DW.

49 відсотків акцій Air Astana - у британської BAE Systems. Раніше польоти в Росію та з неї припинила турецька авіакомпанія Pegasus Airlines у зв'язку з "операційними ризиками" в умовах санкцій проти РФ.