​Україна не розробляє ані біологічну, ані ядерну зброю, – директор Національної розвідки США

Україна не розробляє біологічної чи ядерної зброї, а заява Росії про це є неправдою, спрямованою на приховування кроків, до яких вона може вдатися у війні зі своїм сусідом.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, повідомляє Bloomberg.

За словами Гейнс, в Україні, як і в багатьох країнах, є біодослідницькі лабораторії, але вони призначені для захисту від пандемій або атак і відрізняються від лабораторій біологічної зброї.

Нагадаємо, Росія звинувачує Україну у спробах створити біологічну та ядерну зброю. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сьогодні заявив, що в Україні за підтримки США створюють біологічну зброю, яка є «етнічно орієнтованою».

Міноборони РФ відзвітувало про пійманих «піддослідних» птахів з України, які нібито можуть розносити «біоагенти, здатні вибірково вражати різні етнічні групи».