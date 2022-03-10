Володимир Путін зазнав фіаско у всіх своїх планах і має негайно зупинити війну, – Боррель

«Путін був переконаний, що він завоює Україну, але він провалився. Він думав, що зможе послабити трансатлантичні зв’язки, але він провалився».

Володимир Путін зазнав фіаско у всіх своїх планах та розрахунках, які були зроблені перед початком російської агресії проти України, і зараз саме він має негайно зупинити цю безглузду та безпідставну війну.

Про це сьогодні заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє «Укрінформ».

«Не варто намагатися вбити клин між нами. Ми є об’єднаними як ніколи раніше. Я ніколи не бачив, щоб країни-члени були настільки єдиними, разом із нашими трансатлантичними партнерами, – заявив він. – Путін був переконаний, що він завоює Україну, але він провалився. Він вірив, що зможе розділити нас, але він провалився, він думав, що зможе послабити трансатлантичні зв’язки, але він провалився. Зараз він має зупинити цю війну».

Жозеп Боррель також зазначив, що Росія розпочала агресивну війну проти України, не маючи для цього жодних причин. «Нині всі можуть бачити просто з екранів телевізорів, що відбувається. Росіяни масовано та невибірково бомбардують українські міста, що спричинило сотні жертв серед цивільних та появу двох мільйонів біженців, – заявив він. – Чи це є наша провина, що є два мільйони біженців? Ні. Росія веде війну у той самий спосіб, як вона це робила в Сирії, як вони це робили в Чечні, проводячи бомбардування та руйнуючи країну».

За словами високого представника ЄС, лідери Європейського Союзу працюватимуть по двох головних напрямках.

«Перший стосується продовження тиску на Росію, щоб примусити її зупинити цю безумну війну та вбивства цивільного населення, використовуючи дипломатичні засоби та санкції, – сказав він. – Другій напрямок дискусії – визначення шляхів для підвищення стійкості Європейського Союзу, зокрема у зменшенні його енергетичної залежності та у розвитку оборонних спроможностей. У цьому контексті глави держав та урядів обговорять зусилля з формування потужної економічної основи з метою відповісти на виклики, що виходять сьогодні від Росії».

Нагадаємо, сьогодні у Версалі розпочинається дводенна неформальна зустріч глав держав та урядів ЄС.Одним із питань зустрічі може стати розгляд заявки України на набуття членства в Європейському Союзі. За інформацією медіа, лідери ЄС збираються запропонувати Україні більш тісне партнерство, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає на конкретний сигнал від лідерів ЄС.