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Комітет ООН з прав дитини вимагає від РФ припинити бойові дії

Комітет оприлюднив заяву з приводу вторгнення Росії в Україну та обстрілів російськими окупантами мирного населення.

Комітет ООН з прав дитини вимагає від РФ припинити бойові дії
Фото: EPA/UPG

Комітет ООН з прав дитини вимагає від Російської Федерації припинити воєнні дії та виконати свої зобов'язання щодо захисту дітей від фізичного і психологічного насильства. 

Заяву установи розмістили на сайті Комітету ВР з питань молоді і спорту.

"Українські діти страждають і травмуються. Їх убивають і ранять, відділяють від батьків. Їхні будинки падають, навчання переривається. Нам відомо про напади на школи, дитячі будинки й лікарні. Повсякденне життя і рутина цих дітей були вщент розбиті. Унаслідок військового нападу на Україну діти зазнають надзвичайного насильства, нестерпно бояться й переживають", - йдеться в заяві.

У комітеті ООН заявили, що, за даними Управління Верховного комісара з прав людини, "з 04:00 24 лютого до 00:00 3 березня було зафіксовано загибель щонайменше 19 дітей і поранення 31 неповнолітнього". 

Комітет з прав дитини вимагає від РФ негайно припинити агресію та військові дії проти України і почати виконувати свої зобов’язання "відповідно до Конвенції, як цього вимагає Генеральний секретар задля дотримання Статуту Організації Об’єднаних Націй щодо захисту прав дітей на найвищому рівні і як найвищого пріоритету".

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що станом на ранок 10 березня з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина та отримали поранення понад 100 дітей.

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