"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГоловнаСвіт

Єврорада попросила Єврокомісію дати оцінку заявці України на вступ до ЄС

Водночас вона визнала європейські прагнення України.

Єврорада попросила Єврокомісію дати оцінку заявці України на вступ до ЄС
Фото: EPA/UPG

Європейська Рада визнала європейські прагнення України та запропонувала Європейській комісії надати висновки щодо заяв на вступ до ЄС Україні. Про це йдеться в комюніке, опублікованому за підсумками екстреного саміту у Версалі глав держав та урядів країн ЄС, що був присвячений російській агресії.

"Європейська рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав заявку України на вступ до Європейського Союзу. Рада ЄС без зволікань запропонувала Єврокомісії подати свій висновок щодо цієї заяви відповідно до відповідних положень Договорів ЄС. До винесення цього висновку вже відтепер ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини".

Водночас у рішенні немає посилання на статтю 49 Договору ЄС щодо процедури приєднання, а також будь-яких згадок про "пришвидшену процедуру", чого прагнула Україна.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа лишився задоволений рішенням саміту ЄС і заявив, що було сказано "так" інтеграції України до ЄС.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС", - заявив Науседа.

Голова Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що ЄС і надалі буде "зміцнювати зв’язки та поглиблювати партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху".

У комюніке також вказано, що "невиправдана військова агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право, принципи Статуту ООН і підриває європейську та глобальну безпеку".

"Росія та її поплічниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю загарбницьку війну і будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини, у тому числі за невибіркові напади на цивільне населення та цивільні об’єкти. У зв’язку з цим ми вітаємо рішення прокурора Міжнародного кримінального суду відкрити розслідування щодо вторгнення Росії", — йдеться в заяві Європейської ради.

Крім того, Європейська рада закликала РФ дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом і забезпечити безперешкодний доступ до постраждалих і внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також дозволити цивільним особам залишити місця військових дій гуманітарними коридорами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також