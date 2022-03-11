Єврорада попросила Єврокомісію дати оцінку заявці України на вступ до ЄС

Європейська Рада визнала європейські прагнення України та запропонувала Європейській комісії надати висновки щодо заяв на вступ до ЄС Україні. Про це йдеться в комюніке, опублікованому за підсумками екстреного саміту у Версалі глав держав та урядів країн ЄС, що був присвячений російській агресії.

"Європейська рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав заявку України на вступ до Європейського Союзу. Рада ЄС без зволікань запропонувала Єврокомісії подати свій висновок щодо цієї заяви відповідно до відповідних положень Договорів ЄС. До винесення цього висновку вже відтепер ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини".

Водночас у рішенні немає посилання на статтю 49 Договору ЄС щодо процедури приєднання, а також будь-яких згадок про "пришвидшену процедуру", чого прагнула Україна.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа лишився задоволений рішенням саміту ЄС і заявив, що було сказано "так" інтеграції України до ЄС.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС", - заявив Науседа.

Голова Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що ЄС і надалі буде "зміцнювати зв’язки та поглиблювати партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху".

“… without delay, we will further strengthen our bonds and deepen our partnership to support Ukraine in pursuing its European path”. #Ukraine️ #WeStandWithUkraine #EUCO https://t.co/tNsriqVPtK — Charles Michel (@eucopresident) March 11, 2022

У комюніке також вказано, що "невиправдана військова агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право, принципи Статуту ООН і підриває європейську та глобальну безпеку".

"Росія та її поплічниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю загарбницьку війну і будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини, у тому числі за невибіркові напади на цивільне населення та цивільні об’єкти. У зв’язку з цим ми вітаємо рішення прокурора Міжнародного кримінального суду відкрити розслідування щодо вторгнення Росії", — йдеться в заяві Європейської ради.

Крім того, Європейська рада закликала РФ дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом і забезпечити безперешкодний доступ до постраждалих і внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також дозволити цивільним особам залишити місця військових дій гуманітарними коридорами.