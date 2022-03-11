ЗСУ знищили дві великі колони ворожої техніки та 10 російських літаків

Українська авіація 10 березня знищила дві великі колони ворожої техніки і уразила 10 літаків окупантів. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ.

"10 березня бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки російських фашистських окупантів. За попередньої інформацією – це цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом техніки: танки, БМП, "гради" та ін." - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією зенітних ракетних військ Повітряних сил, уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 та один Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії. Це підтверджує інформація Повітряних сил.

Також є інформація і від підрозділів Сухопутних військ, підтверджена фотоматеріалами, які на різних напрямках збили два штурмовики окупантів Су-25. Один із них – американським "стінгером".

Нагадаємо, раніше українські військові підбили три танки, ЗРК "Тор" і два багатоцільові транспортери, захопили 7 танків і броньовану розвідувальну машину.