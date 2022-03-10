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На межі Київщини та Чернігівщини ЗСУ розбили підрозділ російських окупантів

Українські військові підбили три танки, ЗРК "Тор" і 2 багатоцільові транспортери, захопили 7 танків і броньовану розвідувальну машину.

На межі Київщини та Чернігівщини ЗСУ розбили підрозділ російських окупантів
Фото: СБУ

Біля села Мокрець, що на межі Київської та Чернігівської областей, українські військові розбили підрозділ російських окупантів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Регіонального управління Сил ТрО "Північ" ЗСУ.

"Підбито 3 танки, ЗРК "Тор" і 2 МТЛБ. Захоплено в якості трофею 7 Т-72 і 1 БРМ", - зазначили військові.

Нагадаємо, 10 березня після бою з російськими окупантами на Чернігівщині ЗСУ захопили ворожу техніку - 10 танків, ЗРК і броньовану евакуаційну машину. А Силам спеціальних операцій України дістався ще один ворожий "Панцир-С1" – зенітний ракетно-гарматний комплекс.

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