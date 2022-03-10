Сили спеціальних операцій захопили ще один російський "Панцир"

На техніці була ворожа позначка – Z.

Сили спеціальних операцій України захопили ще один ворожий "Панцир-С1" – зенітний ракетно-гарматний комплекс.

Фото з ворожою технікою оприлюднили в Facebook Сухопутних військ.

"Від наших колег з Командування Сил спеціальних операцій ЗС України. Ще одна успішна операція, ще один «особливий» трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще кілька російських "Панцирів" українські захисники експропріювали на Миколаївщині. Орієнтовна вартість такої техніки – 15 млн дол.