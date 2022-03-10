"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Загинув екснардеп Євген Дейдей
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили спеціальних операцій захопили ще один російський "Панцир"

На техніці була ворожа позначка – Z. 

Сили спеціальних операцій України захопили ще один ворожий "Панцир-С1" – зенітний ракетно-гарматний комплекс.

Фото з ворожою технікою оприлюднили в Facebook Сухопутних військ. 

"Від наших колег з Командування Сил спеціальних операцій ЗС України. Ще одна успішна операція, ще один «особливий» трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще кілька російських "Панцирів" українські захисники експропріювали на Миколаївщині. Орієнтовна вартість такої техніки – 15 млн дол. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також