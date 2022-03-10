"Щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію росії", – Резніков

Усе керівництво України лишається на місцях та продовжує працювати.

Керівництво України на чолі з президентом та всі члени уряду лишаються на своїх місцях та працюють.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Facebook.

Він порадив усім солдатам РФ прослідувати за російським кораблем або здатися в полон, поки не пізно.

"Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію росії", – підсумував він.

Нагадаємо, 1 березня міністр оборони України Олексій Резніков попередив українців про плани окупантів улаштувати перебої зв’язку й оголосити про капітуляцію української влади.