"Щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію росії", – Резніков

Керівництво України на чолі з президентом та всі члени уряду лишаються на своїх місцях та працюють.
Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Facebook.
Він порадив усім солдатам РФ прослідувати за російським кораблем або здатися в полон, поки не пізно.
"Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію росії", – підсумував він.
Нагадаємо, 1 березня міністр оборони України Олексій Резніков попередив українців про плани окупантів улаштувати перебої зв’язку й оголосити про капітуляцію української влади.