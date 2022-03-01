"Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде!" – Резніков попередив про плани окупантів

Російські окупанти готуються запустити інформаційно-психологічну операцію: з допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії.

Міністр оборони України Олексій Резніков попередив українців про плани окупантів улаштувати перебої зв’язку й оголосити про капітуляцію української влади.

"За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії", – зазначив він.

За словами Резнікова, окупанти спочатку планують улаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію.

На "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики.

"ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога!" – наголосив Резніков.

Міністр оборони попросив попередити про плановану ворогом провокацію "всіх, кого зможете".

"Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір! Слава України!", – закликав Олексій Резніков.

Раніше глава Міноборони констатував, що на п’яту добу інтервенції окупанти не спроможні приховувати, що в них починається агонія. Резніков вважає, що міжнародний трибунал над Росією має проходити в Харкові – місті, житлові будинки якого ворог учора обстрілював з "градів".