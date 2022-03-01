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Мер Чернігова пропонує до 250 тис. премії за підбиту ворожу техніку і окупантів

Він закликав стати на захист міста.

Мер Чернігова пропонує до 250 тис. премії за підбиту ворожу техніку і окупантів
Владислав Атрошенко

Мер Чернігова Владислав Атрошенко оголосив про виплати премій тим, хто знищить техніку ворога чи окупантів. Розмір премії - від 150 до 250 тисяч гривень. Про це він заявив у відеозверненні.

"Слава Україні! Ми захистимо наш Чернігів від окупантів. Особиста премія від мене за спалений БТР - 150 тис. грн, БМП - 200 000, танк - 250 000, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти - 300 доларів за кожного", - сказав Атрошенко.

Нагадаємо, в Чернігові жителів закликають залишатися вдома або в укриттях. Покидати місто заборонено, адже виїзди з нього заміновано. На Чернігівщину зайшли білоруські війська.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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