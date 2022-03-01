На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані

Влада Чернігова заявила про замінування всіх виїздів із міста.

У Чернігівську область зайшли білоруські війська.

Про це пише Суспільне з посиланням на речника регіонального управління сил тероборони “Північ” Віталія Кирилова.

Влада Чернігова заявила про замінування всіх виїздів із міста.

“Шановні друзі. Для особливо недоганяючих. ВСІ виїзди з міста заміновані. “Заміновані” – це значить, що там міни і можна на них підірватись”, – написав у Facebook голова міста В'ячеслав Чаус.

Чаус додав, що Чернігів готовий до оборони.

“Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття”, – додав міський голова.

Нагадаємо, вночі стало відомо, що російські окупанти продовжують перекидати військову техніку з Білорусі та Криму.