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На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані

Влада Чернігова заявила про замінування всіх виїздів із міста.

На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
В'ячеслав Чаус

У Чернігівську область зайшли білоруські війська. 

Про це пише Суспільне з посиланням на речника регіонального управління сил тероборони “Північ” Віталія Кирилова. 

Влада Чернігова заявила про замінування всіх виїздів із міста.

“Шановні друзі. Для особливо недоганяючих. ВСІ виїзди з міста заміновані. “Заміновані” – це значить, що там міни і можна на них підірватись”, – написав у Facebook голова міста В'ячеслав Чаус.

Чаус додав, що Чернігів готовий до оборони. 

“Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття”, – додав міський голова.

Нагадаємо, вночі стало відомо, що російські окупанти продовжують перекидати військову техніку з Білорусі та Криму

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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