Росія використала 2/3 свого ракетного потенціалу, – Арестович

Воєнно-політична обстановка залишається контрольованою керівництвом України та Збройних сил. Ворог концентрує сили, щоб взяти в облогу Харків та Київ.
Про це на брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Противник концентрує сили для взяття в облогу Києва, намагається взяти в облогу Харків, але в цілому все контрольовано", – заявив радник голови Офісу президента.
Арестович стверджує, що противник використав 2/3 свого ракетного потенціалу. Уночі Росія по столиці нанесла ракетні удари, також випускала ракети по Харкову. Повітряна оборона Києва збила 5 літаків: 2 – нашими літаками і 3 – ППО.
Зранку 1 березня найбільш гарчі точки – Херсон, де поодинокі групи піхоти противника робили спроби проникнути в місто, а ЗСУ та інші військові знищують їх, та Харків.
У Харкові ворог зробив удар по Харківській ОДА. Розмір можливих втрат зʼясовується. У Маріуполі – окремі стрілецькі та артилерійські зіткнення.
"Навіть погода за нас. Третю добу шторм на Чорному морі, який не дає російському морському десанту висадитися в районі Одеси та Миколаєва. Околиці Києва, який вчора був гарячою точкою, вкриті туманом і снігом, що також не дає російським окупантами почати щоденний штурм", – заявив він.
Нагадаємо, після переговорів на Припʼяті російські окупанти почали обстрілювати Київ балістичними ракетами. На думку радника глави МВС Антона Геращенка, перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки і взяти в кільце Київ і Маріуполь.