Росія використала 2/3 свого ракетного потенціалу, – Арестович

У Херсоні піхота Росії намагається проникнути в місто.

Воєнно-політична обстановка залишається контрольованою керівництвом України та Збройних сил. Ворог концентрує сили, щоб взяти в облогу Харків та Київ.

Про це на брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Противник концентрує сили для взяття в облогу Києва, намагається взяти в облогу Харків, але в цілому все контрольовано", – заявив радник голови Офісу президента.

Арестович стверджує, що противник використав 2/3 свого ракетного потенціалу. Уночі Росія по столиці нанесла ракетні удари, також випускала ракети по Харкову. Повітряна оборона Києва збила 5 літаків: 2 – нашими літаками і 3 – ППО.

Зранку 1 березня найбільш гарчі точки – Херсон, де поодинокі групи піхоти противника робили спроби проникнути в місто, а ЗСУ та інші військові знищують їх, та Харків.

У Харкові ворог зробив удар по Харківській ОДА. Розмір можливих втрат зʼясовується. У Маріуполі – окремі стрілецькі та артилерійські зіткнення.

"Навіть погода за нас. Третю добу шторм на Чорному морі, який не дає російському морському десанту висадитися в районі Одеси та Миколаєва. Околиці Києва, який вчора був гарячою точкою, вкриті туманом і снігом, що також не дає російським окупантами почати щоденний штурм", – заявив він.

Нагадаємо, після переговорів на Припʼяті російські окупанти почали обстрілювати Київ балістичними ракетами. На думку радника глави МВС Антона Геращенка, перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки і взяти в кільце Київ і Маріуполь.