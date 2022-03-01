4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Херсон з ночі не обстрілювали, міський функціонал працює у штатному режимі

Місто береться до прибирання, вивезення сміття та забезпечення роботи транспорту. 

Херсон з ночі не обстрілювали, міський функціонал працює у штатному режимі
Фото: president.gov.ua

Ситуація в Херсоні з ночі не змінилася – місто не обстрілювали. Завданням номер один є контроль за роботою магазинів та аптек.

Про це міський голова Ігор Колихаєв написав у Facebook.

"Весь міський функціонал – у штатному режимі: прибирання, вивезення сміття, транспорт", – зазначив він.

Учора було відкрито рахунки для фінансової підтримки міста. Люди з усього світу надсилають кошти, підписуючи перекази "Херсон у серці", "Тримайтесь, рідні", "Російський корабель, іди нах". 

"Ми вистоїмо що завгодно. Тому що це у нас у крові. Лишаймося мудрими – не провокуймо непроханих гостей, зберігаємо спокій заради нашого міста та людей. Наш прапор – український", – підсумував мер. 

Нагадаємо, сьогодні приблизно опівночі російські окупанти намагалися зайти в Херсон з боку аеропорту, проте українським захисникам вдалося відбити їхній наступ. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також