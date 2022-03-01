Херсон з ночі не обстрілювали, міський функціонал працює у штатному режимі

Місто береться до прибирання, вивезення сміття та забезпечення роботи транспорту.

Ситуація в Херсоні з ночі не змінилася – місто не обстрілювали. Завданням номер один є контроль за роботою магазинів та аптек.

Про це міський голова Ігор Колихаєв написав у Facebook.

"Весь міський функціонал – у штатному режимі: прибирання, вивезення сміття, транспорт", – зазначив він.

Учора було відкрито рахунки для фінансової підтримки міста. Люди з усього світу надсилають кошти, підписуючи перекази "Херсон у серці", "Тримайтесь, рідні", "Російський корабель, іди нах".

"Ми вистоїмо що завгодно. Тому що це у нас у крові. Лишаймося мудрими – не провокуймо непроханих гостей, зберігаємо спокій заради нашого міста та людей. Наш прапор – український", – підсумував мер.

Нагадаємо, сьогодні приблизно опівночі російські окупанти намагалися зайти в Херсон з боку аеропорту, проте українським захисникам вдалося відбити їхній наступ.