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Реєстрацію на ЗНО продовжили до 9 квітня

Раніше скасували ДПА для учнів 4 і 9 класів.

Реєстрацію на ЗНО продовжили до 9 квітня

Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання-2022 триватиме до 9 квітня. Відповідний наказ міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав 28 лютого.

"Сьогодні я підписав наказ, яким внесено зміни до Календарного плану проведення та організації Зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році. Відтепер реєстрація учасників ЗНО-2022 триватиме до 9 квітня", – написав він у Телеграмі.

Раніше Шкарлет повідомив, що цьогоріч учнів початкової та базової школи звільнено від Державної підсумкової атестації.

Нагадаємо, реєстрація для участі в ЗНО мала тривати до 9 березня включно. Основну сесію планують провести з 23 травня по 17 червня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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