Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці

Сьогодні приблизно опівночі російські окупанти намагалися зайти в Херсон з боку аеропорту, проте українським захисникам вдалося відбити їх наступ. Про це LB.ua повідомили місцеві мешканці.

"Зараз у місті тихо, триває комендантська година. Уночі було чути артилерію дуже гучно в районі аеропорту. Після цього люди із селища Камишани повідомили, що окупанти почали тікати. Увечері в Камишанах стояли окупанти, перевіряли авто місцевих", - повідомляє місцевий мешканець Микола.

Нагадаємо, Херсон від учора перебуває в оточенні. Місцеві мешканці передали, що будуть стояти на смерть:

"Усю ніч херсонці, які вміють зварювати метал, у промисловому масштабі виробляли протитанкові їжаки. Коктейлі Молотова робимо також у промисловому масштабі. Усе місто залучено до оборони. Усі добре скоординовані і розуміють, що робити. Місто стоїть на смерть. Росія не зможе увійти, вони бояться навіть пробувати сюди заходити. Оточили нас і стоять на околицях".