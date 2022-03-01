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Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці

Зараз ворог відступив.

Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
Фото: Херсон

Сьогодні приблизно опівночі російські окупанти намагалися зайти в Херсон з боку аеропорту, проте українським захисникам вдалося відбити їх наступ. Про це LB.ua повідомили місцеві мешканці.

"Зараз у місті тихо, триває комендантська година. Уночі було чути артилерію дуже гучно в районі аеропорту. Після цього люди із селища Камишани повідомили, що окупанти почали тікати. Увечері в Камишанах стояли окупанти, перевіряли авто місцевих", - повідомляє місцевий мешканець Микола.

Нагадаємо, Херсон від учора перебуває в оточенні. Місцеві мешканці передали, що будуть стояти на смерть:

"Усю ніч херсонці, які вміють зварювати метал, у промисловому масштабі виробляли протитанкові їжаки. Коктейлі Молотова робимо також у промисловому масштабі. Усе місто залучено до оборони. Усі добре скоординовані і розуміють, що робити. Місто стоїть на смерть. Росія не зможе увійти, вони бояться навіть пробувати сюди заходити. Оточили нас і стоять на околицях".

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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