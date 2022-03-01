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Центри крові забезпечені запасами крові, - МОЗ

Поки що заготовлятимуть кров переважно з негативним резус-фактором.

Центри крові забезпечені запасами крові, - МОЗ
Фото: dneprcity.net

Українці в короткі терміни змогли сформувати запаси крові. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя. Зараз Центри крові переходять у режим "утримання запасів" та заготовлятимуть кров переважно з негативним резус-фактором.

"За інформацією Спеціалізованої державної установи «Український центр трансплант-координації», наразі, завдяки спільним зусиллям наших громадян та медиків, в короткий термін сформовано запаси компонентів крові, які нині повністю забезпечують потреби з урахуванням поточної ситуації", - йдеться у повідомленні. 

Якщо ситуація зміниться, у МОЗ повідомлять про це додатково на сторінках Міністерства охорони здоров’я і Українського центру трансплант-координації. У МОЗ додають, що громадяни, що проживають в обласних центрах можуть зареєструватися на донорство через сайт: https://account.donor.ua/register

"Щиро дякуємо за кожну донацію крові, здійснену для забезпечення потреб як Збройних Сил України та силових відомств, так і потреб мирного населення!"

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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