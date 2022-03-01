Шведські Volvo, Scania та Ericsson зупинили бізнес у Росії

Шведські компанії, серед яких Volvo Cars, Scania та Ericsson, повідомили про припинення бізнесу в Росії.
Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.
Зазначається, що Volvo Cars вирішив призупинити продаж нових автомобілів у Росії через потенційні ризики, які можуть виникнути через торгівлю з країною. Також на рішення компанії вплинули антиросійські санкції США та ЄС.
Scania, своєю чергою, тимчасово припинила постачати до Росії машини та запчастини. Рішення компанії також пов'язано з війною Росії в Україні.
Шведська Ericsson, яка є постачальником телеком-обладнання для найбільших російських операторів, вирішила призупинити всі поставки клієнтам у Росії через санкції.
Раніше повідомляли, що німецький виробник вантажівок Daimler припиняє співпрацю з російським КАМАЗом.