Шведські Volvo, Scania та Ericsson зупинили бізнес у Росії

На рішення вплинули війна Росії в Україні та пов'язані з нею антиросійські санкції.

Шведські компанії, серед яких Volvo Cars, Scania та Ericsson, повідомили про припинення бізнесу в Росії.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

Зазначається, що Volvo Cars вирішив призупинити продаж нових автомобілів у Росії через потенційні ризики, які можуть виникнути через торгівлю з країною. Також на рішення компанії вплинули антиросійські санкції США та ЄС.

Scania, своєю чергою, тимчасово припинила постачати до Росії машини та запчастини. Рішення компанії також пов'язано з війною Росії в Україні.

Шведська Ericsson, яка є постачальником телеком-обладнання для найбільших російських операторів, вирішила призупинити всі поставки клієнтам у Росії через санкції.

Раніше повідомляли, що німецький виробник вантажівок Daimler припиняє співпрацю з російським КАМАЗом.