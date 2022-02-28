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Єврокомісар з питань енергетики пропонує невідкладно підключити українські електромережі до загальноєвропейської

Наразі українські електромережі працюють в автономному режимі

Єврокомісар з питань енергетики пропонує невідкладно підключити українські електромережі до загальноєвропейської

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон пропонує негайно підключити українські електромережі до загальноєвропейської мережі.

Повідомлення про це вона розмістила у своєму акаунті у Twitter.

«‎На зустрічі ENTSO_E сьогодні вранці обговорюватимемо питання синхронізації української електромережі з європейською. Пізніше сьогодні я попрошу міністрів енергетики ЄС підтримати екстрену синхронізацію. Я вірю, що це єдиний можливий шлях у нинішніх умовах», — написала вона.

Нагадаємо, 24 лютого, напередодні російської агресії, Україна повністю відключилася від енергосистем Росії та Білорусі. Відключення було тестовим і мало закінчитися 26 лютого. Наразі українська енергосистема продовжує працювати автономно.

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