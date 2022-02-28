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Європейські відділи російського Сбербанку скоро збанкрутують, — Європейський центробанк

Sberbank Europe AG не сплатить свої борги та зобов'язання.

Європейські відділи російського Сбербанку скоро збанкрутують, — Європейський центробанк
Центральный офис Сбербанка России в Москве
Фото: EPA/UPG

Європейські дочірні компанії російського Сбербанку, який належить російському уряду, збанкрутують через удар по репутації через війну в Україні.

Про це повідомив Європейський центральний банк у понеділок, повідомляє Reuters.

Станом на кінець 2021 року загальні активи Sberbank Europe AG складали 13,64 мільярда євро (15,3 мільярда доларів), разом з його хорватськими та словенськими підрозділами. Але в останні дні в банку відбувається відтік депозитів, тож, за прогнозами ЄЦБ, він не зможе сплатити свої борги та зобов'язання.

"Це призвело до погіршення його позиції ліквідності", — додали в ЄЦБ, і наголосили, що виправити цю ситуацію "доступними засобами" неможливо.

Sberbank Europe AG також має дочірні компанії за межами європейського банківського союзу, зокрема в Угорщині, Чехії, Сербії та Боснії та Герцеговині. Оскільки вони не підпадають під юрисдикцію ЄЦБ, банк зв’язався з місцевими наглядовими органами.

Нагадаємо, 24 лютого США запровадили санкції проти російського Сбербанку та інших важливих для Росії банків.

За інформацією американського мінфіну, Сбербанк має винятково важливе значення для російської економіки, володіючи майже третиною всіх банківських активів Росії: «Він займає найбільшу частку ринку ощадних депозитів у країні, є основним кредитором російської економіки та вважається системно важливою фінансовою установою уряду».

Дарія БадьйорДарія Бадьйор, критикиня, співзасновниця Коаліції дієвців культури
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