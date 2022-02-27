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Intel та AMD припинили постачання своєї продукції до Росії

РФ також не зможе виготовляти власні процесори.

Intel та AMD припинили постачання своєї продукції до Росії
Фото: 24 канал

Найбільші світові виробники процесорів Intel та AMD припинили постачання своєї продукції до Росії. 

Про це повідомила російська агенція РБК. 

За її інформацією, китайські виробники також отримали повідомлення від Intel про заборону на постачання процесорів до Росії. 

Також про припинення постачань до Росії заявила тайванська компанія TSMC – найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, який виготовляє процесори для AMD, Qualcomm і MediaTek, а також графічні чипи Nvidia. Також її продукцію використовують російські виробники чипів. 

Нагадаємо, 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну агресію проти України, президент США Джозеф Байден оголосив про те, що США запроваджують санкції проти Росії, зокрема, заборону на експорт високотехнологічної продукції в Росію.

Уже 25 лютого Бюро індустрії та безпеки при Міністерстві торгівлі США (BIS, американський регулятор у сфері експортного контролю. – LB.ua) опублікувало перелік обмежень на експорт технологічної продукції до Росії. 

«Обмеження BIS повинні істотно зменшити здатність Росії купувати продукти, які вона не в стані виробляти», – заявило Міністерство торгівлі США, додавши, що це найбільш масштабні санкції, які будь-коли запроваджували. За оцінкою Білого дому, нові обмеження дозволять більше ніж у два рази скоротити російський імпорт високотехнологічної продукції.Тепер американські компанії повинні отримувати ліцензії BIS на експорт у Росію електроніки, комп'ютерів, авіоніки, компонентів для аерокосмічної промисловості тощо. Передбачається, що США будуть давати схвалення на експорт тільки у виняткових випадках.

Санкції спрямовані на те, щоб російський оборонно-промисловий комплекс, галузі літакобудування та суднобудування були позбавлені можливості повноцінно працювати. 

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