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ЄС відключає низку російських банків від SWIFT

Також Євросоюз введе санкції проти Центрального банку Росії.

ЄС відключає низку російських банків від SWIFT
Фото: asiaplustj.info

ЄС відключає низку росіських банків від SWIFT. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

"Це ефективно заблокує російський експорт та імпорт – банки не зможуть здійснювати міжнародні операції", – заявила вона.

Крім того Євросоюз та Білий дім ухвалили рішення про обмеження видачі "золотих паспортів" для російських еліт та запровадити санкції проти Центрального банку Росії.

"Ми паралізуємо активи Центрального банку Російської Федерації. Це заморозить його транзакції і позбавить ЦБ можливості ліквідувати свої активи", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Ми будемо працювати над тим, щоб заборонити російським олігархам використовувати свої фінансові активи на наших ринках, – повідомила вона. – Путін став на шлях знищення України. Але те, що він робить, по суті, руйнує майбутнє власної країни".

Нагадаємо, що раніше стало відомо про початок проведення технічної підготовки відключення Росії від SWIFT. SWIFT, що означає Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, контролюється Національним банком Бельгії та представниками центральних банків зі США, з Великобританії, ЄС, Японії, Росії, Китаю та інших. Воно доставляє безпечні повідомлення більш ніж 11 000 фінансових установ і компаній у більш ніж 200 країнах і територіях.

SWIFT заблокував доступ до країни лише раз у своїй історії: у 2012 році за допомогою директиви ЄС він заблокував Іран у рамках низки заходів, спрямованих на стримування ядерної програми Ісламської Республіки.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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